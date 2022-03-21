Европейская страна решила вернуть в Киев дипломатов

Словенские власти решили на следующей неделе вернуть в столицу Украины сотрудников дипмиссии республики. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на странице премьер-министра Словении Янеза Янши в Twitter.

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"Словения на следующей неделе отправит своих дипломатов обратно в Киев. Они добровольцы. Мы работаем над тем, чтобы Евросоюз сделал то же самое", - говорится в сообщении.

По данным Словенского агентства печати, посол республики на Украине Томаж Менцин вместе с сотрудниками дипмиссии покинул Киев в связи с проведением Россией военной операции на территории Украины. Помещения посольства в настоящее время пусты.