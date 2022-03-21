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7 минут назад

Премьер Словении сообщил о решении властей вернуть в Киев сотрудников дипмиссии

ТАССТАССиещё 3

Словенские власти решили на следующей неделе вернуть в столицу Украины сотрудников дипмиссии республики. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на странице премьер-министра Словении Янеза Янши в Twitter.

Европейская страна решила вернуть в Киев дипломатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Словения на следующей неделе отправит своих дипломатов обратно в Киев. Они добровольцы. Мы работаем над тем, чтобы Евросоюз сделал то же самое", - говорится в сообщении.

По данным Словенского агентства печати, посол республики на Украине Томаж Менцин вместе с сотрудниками дипмиссии покинул Киев в связи с проведением Россией военной операции на территории Украины. Помещения посольства в настоящее время пусты.

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15 марта по итогам встречи в Киеве глав правительств Польши, Чехии и Словении с президентом Украины Владимиром Зеленским Янша заявил, что Украина является членом европейской семьи и в настоящий момент сильнее всех защищает ее ценности.

В мире,Владимир Зеленский,ЕС,
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