На Украине водителям запретили использовать видеорегистраторы

На Украине власти запретили водителям пользоваться видеорегистраторами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал советника главы МВД Украины Антона Геращенко.

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В сообщение поясняется, что запрет касается фото- и видеосъемки трасс, объектов общего назначения и инфраструктуры, блокпостов, укреплений, а также расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей. Геращенко подчеркнул, что запрет действует во всех регионах страны.

Ранее сообщалось, что подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ организовали блокпосты в Киевской области. Военнослужащие будут обеспечивать безопасность движения воинских колонн, мирных жителей, проверять транспорт и досматривать грузы. Особое внимание уделено выявлению и задержанию диверсионных групп украинских националистов, добавили в пресс-службе Минобороны.

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Военное положение на Украине введено до 26 марта.