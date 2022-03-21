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43 минуты назад

Украина подтвердила переговоры с РФ 21 марта

Свободная прессаСвободная прессаиещё 4

В офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил, что 21 марта продолжатся переговоры с Россией. Они должны начаться уже утром.

Украина подтвердила переговоры с РФ 21 марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, конечно. Утром. Следующий раунд», - приводит слова советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка РЕН ТВ со ссылкой на «Страну.ua»

Кроме того, советник отметил, что на прошлых переговорах делегации вели «крайне интенсивную работу».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Но если эти попытки не увенчаются успехом, это будет означать, что это третья мировая война», — рассуждает политик.

В мире,Михаил Подоляк,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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