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19 минут назад

Минск: речи о переходе на российский рубль не идет

Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостейиещё 4

Речи о переходе Белоруссии на российский рубль не идет, сообщает РИА Новости. Белоруссия может перейти на оплату энергоносителей российским рублем Как сообщил министр финансов страны Юрий Селиверстов, существует задача использовать национальные валюты во взаимной торговле с Москвой.

Минск открестился от перехода на российский рубль
Фото: ТАССТАСС

«Та ситуация, которая сейчас развивается, многих подстегнет к тому, чтобы уйти от доллара», — сказал глав Минфина.

По его словам, с российскими партнерами достигнута договоренность о целесообразности направить взаимные платежи на те меры, которые позволят сторонам улучшить взаимную торговлю в период санкций. Напомним, правительство РФ с полуночи 18 марта снимает все ограничения для граждан РФ и Белоруссии на перемещение граждан в рамках Союзного государства.

Это «станет лучшим ответом на санкционный прессинг России и Белоруссии», — заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

В мире,Михаил Мишустин,Правительство РФ,
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