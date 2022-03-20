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11 минут назад

Зеленский допустил третью мировую войну в случае провала переговоров с Путиным

Майк Габриелян

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным. Однако, по его мнению, в случае неудачи может начаться третья мировая война.

Зеленский допустил третью мировую войну в случае провала переговоров с Путиным
Фото: ТАССТАСС

Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.

По мнению Зеленского, без переговоров Россия и Украина не смогут завершить конфликт. Он считает, что надо «использовать любой формат, любой шанс, чтобы иметь возможность переговоров, возможность поговорить с Путиным».

«Но если эти попытки не увенчаются успехом, это будет означать третью мировую войну», - пригрозил Зеленский.

Зеленский продлил военное положение на Украине еще на 30 суток

Ранее он заявил, что Украина не согласится на потерю суверенитета и территориальной целостности и что нужно найти «такую модель понимания», чтобы «предотвратить новые войны между территориями, которые мы контролируем, и временно оккупированными территориями».

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