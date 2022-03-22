Байден назвал российский "Кинжал" весомым оружием

Российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал", впервые примененную в боевых условиях во время спецоперации на Украине, практически невозможно остановить. Такое неожиданное признание сделал президент США Джо Байден.

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"У нее такая же боеголовка, как у любой другой ракеты. Большой разницы нет, кроме того, что ее почти невозможно остановить", - заявил американский президент. "Это весомое оружие", - добавил он.

Напомним, при помощи гиперзвуковой ракеты "Кинжал" российские военные уничтожили подземное хранилище боевых частей для украинских тактических ракет "Точка-У" в Ивано-Франковской области. Ее применение осуществлялось с дальности более 1000 километров. Время полета гиперзвуковой ракеты составило менее 10 минут. За счет гиперзвуковой скорости и сверхвысокой кинетической энергии боевая часть ракеты комплекса "Кинжал" уничтожила расположенный в горной местности защищенный подземный арсенал, построенный еще в советское время для хранения специальных боеприпасов и ракет.

"Боевое применение авиационного ракетного комплекса "Кинжал" подтвердило его эффективность в уничтожении высокозащищенных специальных объектов противника", - указал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Как отметила немецкая Die Welt, успешное применение на Украине ракеты "Кинжал" произвело ошеломляющее впечатление на иностранных военных аналитиков. Как пишет издание, до сих пор не существует работоспособной системы защиты от гиперзвукового оружия.