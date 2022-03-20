"Укржелдорога" возвращает платный проезд в поездах, кроме эвакуационных

Компания "Укржелдорога" со следующей недели восстанавливает платный проезд в поездах. Об этом в воскресенье сообщил глава правления компании Александр Камышин.
"[Возвращается] платный проезд в поездах, которые следуют с запада в центр, на восток и на юг страны. И уже на этой неделе мы возвращаем платный проезд за границу", - приводит слова Камышина украинское издание "Сегодня".
Одновременно Камышин отметил, что эвакуационные поезда и электрички останутся бесплатными.
Издание отмечает, что посадка на эвакуационные рейсы производится в порядке живой очереди. Приоритет отдают детям, женщинам и пожилым людям.
По данным верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, в настоящий момент по меньшей мере 10 млн человек покинули свои дома на Украине, став беженцами или перемещенными лицами. Согласно статистике, опубликованной на сайте Управления верховного комиссара, по состоянию на 19 марта Украину покинули 3 389 044 человека.