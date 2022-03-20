"Укржелдорога" возвращает платный проезд в поездах, кроме эвакуационных

Издание "Сегодня" отметило, что посадка на эвакуационные рейсы производится в порядке живой очереди.

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Компания "Укржелдорога" со следующей недели восстанавливает платный проезд в поездах. Об этом в воскресенье сообщил глава правления компании Александр Камышин.

"[Возвращается] платный проезд в поездах, которые следуют с запада в центр, на восток и на юг страны. И уже на этой неделе мы возвращаем платный проезд за границу", - приводит слова Камышина украинское издание "Сегодня".

Одновременно Камышин отметил, что эвакуационные поезда и электрички останутся бесплатными.

Издание отмечает, что посадка на эвакуационные рейсы производится в порядке живой очереди. Приоритет отдают детям, женщинам и пожилым людям.