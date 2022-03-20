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49 минут назад

Зеленский прокомментировал возможность уступок на переговорах с Россией

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Говоря о возможных уступках на переговорах с Россией, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не сможет принять потерю суверенитета и территориальной целостности. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский оценил возможность уступок на переговорах с Россией
Фото: ReutersReuters

"Нам надо найти такую модель, при которой Украина не потеряет свой суверенитет и территориальную целостность. На это мы согласиться не можем. Но нам нужно найти такую модель понимания, чтобы предотвратить новые войны между территориями, которые мы контролируем, и временно оккупированными территориями", - пояснил Зеленский.

Кроме того, подчеркнул украинский президент, страна не примет ультиматумов, и единственным выходом из сложившейся ситуации он называет диалог.

Помимо этого, сказал Зеленский, Киеву нужны гарантии безопасности, источниками которых могли бы стать "ряд лидеров стран мира".

Издание "Украинская правда" пишет, что переговоры официальных делегаций России и Украины в онлайн-формате планируется возобновить 21 марта.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Целью операции глава государства назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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