ВСУ получают оружие, которым они обучены пользоваться в Пентагоне.
В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал США и НАТО прекратить военную помощь Украине. Речь идёт о поставках оружия и отправке наёмников.
В своём Telegram-канале спикер нижней палаты парламента отметил, что каждый день украинские националисты «используют гражданское население как живой щит».
По словам Володина, когда глава Белого дома Джо Байдена и его коллеги по НАТО призывают к миру, «они, в первую очередь, должны начать с себя».