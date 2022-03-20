Общий объём военной помощи США для Украины достиг 2 миллиардов долларов

ВСУ получают оружие, которым они обучены пользоваться в Пентагоне.

Фото: depositphotos depositphotos

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал США и НАТО прекратить военную помощь Украине. Речь идёт о поставках оружия и отправке наёмников.

В своём Telegram-канале спикер нижней палаты парламента отметил, что каждый день украинские националисты «используют гражданское население как живой щит».