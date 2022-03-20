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1 час назад

Общий объём военной помощи США для Украины достиг 2 миллиардов долларов

Говорит МоскваГоворит Москва

ВСУ получают оружие, которым они обучены пользоваться в Пентагоне.

Общий объём военной помощи США для Украины достиг 2 миллиардов долларов
Фото: depositphotosdepositphotos

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал США и НАТО прекратить военную помощь Украине. Речь идёт о поставках оружия и отправке наёмников.

В своём Telegram-канале спикер нижней палаты парламента отметил, что каждый день украинские националисты «используют гражданское население как живой щит».

По словам Володина, когда глава Белого дома Джо Байдена и его коллеги по НАТО призывают к миру, «они, в первую очередь, должны начать с себя».

В мире,Джозеф Байден,Вячеслав Володин,НАТО,Госдума,Пентагон,
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