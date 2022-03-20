В США рассказали о «мучительных» решениях Байдена по Украине

Президент США Джо Байден вынужден принимать «мучительные» решения по Украине в попытках избежать прямой конфронтации с Россией. Такое мнение в авторской колонке высказали обозреватели The New York Times.

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По словам журналистов, глава Белого дома не хочет широкомасштабного конфликта со страной, у которой есть ядерное оружие. США, с одной стороны, хотят помочь Украине, а с другой — пытаются не разозлить Россию, сказано в публикации.

Результатом этого стали сложные разногласия и путаница в действиях американского правительства.

Например, США согласились поставить Киеву лёгкие противотанковые вооружения, но отказали в поставках истребителей. Кроме того, опасаясь спровоцировать «глобальный пожар», Белый дом не направляет на Украину собственную авиацию и самолёты НАТО, отметило издание.

Администрация президента США старается придерживаться стратегии хрупкого баланса во всех аспектах — и вводя санкции против России, и помогая Украине оружием или разведывательной информацией, подчеркнула газета. Байден не хочет разжигать широкомасштабный конфликт со страной, у которой есть ядерное оружие, указали в NYT.

Кроме того, он не хочет отрезать потенциальные пути для снятия напряжённости в Восточной Европе, заключили колумнисты.