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37 минут назад

Помочь и не разозлить. В США рассказали о «мучительных» решениях Байдена по Украине

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Президент США Джо Байден вынужден принимать «мучительные» решения по Украине в попытках избежать прямой конфронтации с Россией. Такое мнение в авторской колонке высказали обозреватели The New York Times.

В США рассказали о «мучительных» решениях Байдена по Украине
Фото: EPAEPA

По словам журналистов, глава Белого дома не хочет широкомасштабного конфликта со страной, у которой есть ядерное оружие. США, с одной стороны, хотят помочь Украине, а с другой — пытаются не разозлить Россию, сказано в публикации.

Результатом этого стали сложные разногласия и путаница в действиях американского правительства.

Например, США согласились поставить Киеву лёгкие противотанковые вооружения, но отказали в поставках истребителей. Кроме того, опасаясь спровоцировать «глобальный пожар», Белый дом не направляет на Украину собственную авиацию и самолёты НАТО, отметило издание.

Администрация президента США старается придерживаться стратегии хрупкого баланса во всех аспектах — и вводя санкции против России, и помогая Украине оружием или разведывательной информацией, подчеркнула газета. Байден не хочет разжигать широкомасштабный конфликт со страной, у которой есть ядерное оружие, указали в NYT.

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Кроме того, он не хочет отрезать потенциальные пути для снятия напряжённости в Восточной Европе, заключили колумнисты.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил , что кризис на Украине спровоцировала политика Запада в отношении России. По его словам, США и Евросоюз начали вести её, когда поняли, что Москва «не будет послушной». Он отметил, что Вашингтон контролирует российско-украинские переговоры. По его словам, Штаты фактически «держат за руку» делегацию Киева, не позволяя ей соглашаться даже на минимальные требования России.

В мире,Джозеф Байден,Сергей Лавров,НАТО,Администрация США,Пентагон,ЕС,
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