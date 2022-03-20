Глава МИД Турции назвал причину конфликта на Украине

Если бы мировое сообщество «должным образом отреагировало» на воссоединение Крыма и России, конфликта на Украине не было бы.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время выступления в Анталье в воскресенье, 20 марта.
Трансляция речи шла на его странице в Twitter.
«Война между Украиной и Россией напрямую затрагивает нас. Мы отреагировали на аннексию Крыма в 2014 году. Если бы тогда мир отреагировал на это должным образом, то сегодня этого бы не произошло», - цитирует министра ТАСС.
Ранее власти Турции заявляли, что не намерены признавать присоединение Крыма к России, объясняя это тем, что Анкара выступает за «территориальную целостность Украины».