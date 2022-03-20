Столтенберг напомнил о главной цели НАТО на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главная цель альянса - не допустить, чтобы конфликт на Украине вышел за пределы этой страны. Об этом он сказал в интервью американскому каналу NBC, передает ТАСС.
«Наша ответственность состоит в том, чтобы поддержать Украину, как мы и делаем многими разными способами, а также в том, чтобы гарантировать, что этот конфликт не выйдет из-под контроля или не выйдет за пределы Украины», - сказал Столтенберг.
По его словам, для таких гарантий НАТО «значительно нарастили военное присутствие на восточном флаге альянса».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что реакция североатлантического альянса на призывы Украины охладила пыл Владимира Зеленского.