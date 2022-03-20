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44 минуты назад

Столтенберг напомнил о главной цели НАТО на Украине

Майк Габриелян

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главная цель альянса - не допустить, чтобы конфликт на Украине вышел за пределы этой страны. Об этом он сказал в интервью американскому каналу NBC, передает ТАСС.

«Наша ответственность состоит в том, чтобы поддержать Украину, как мы и делаем многими разными способами, а также в том, чтобы гарантировать, что этот конфликт не выйдет из-под контроля или не выйдет за пределы Украины», - сказал Столтенберг.

По его словам, для таких гарантий НАТО «значительно нарастили военное присутствие на восточном флаге альянса».

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что реакция североатлантического альянса на призывы Украины охладила пыл Владимира Зеленского.

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