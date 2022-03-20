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1 час назад

В Италии предупредили о риске роста активности оргпреступности на фоне событий на Украине

ТАССТАСС

Прокурор считает, что преступные группировки воспользуются "трудностями рынка, чтобы получить преимущества, с одной стороны, над товарами, с другой, над оружием"

Мафия не дремлет: в Италии боятся роста активности оргпреступности
Фото: © Paramount Pictures (1971) © Paramount Pictures (1971)

Итальянские мафиозные группировки могут воспользоваться ситуацией вокруг Украины, чтобы получить определенные выгоды. С таким предупреждением в воскресенье выступил главный прокурор по борьбе с мафией Федерико Кафьеро де Рахо.

"Каждый раз, когда возникает чрезвычайная ситуация, мафии пытаются использовать каналы, по которым они могут проникнуть и получить прибыль", - приводит его слова агентство ANSA. Такая схема "повторялась и неоднократно выявлялась в судебной истории", добавил он.

Прокурор считает, что в нынешней ситуации преступные группировки воспользуются непосредственно ходом конфликта и "трудностями рынка, чтобы получить преимущества, с одной стороны, над товарами, с другой, над оружием". Он уточнил, что речь идет о возможном росте спекулятивных действий на рынке, а также о рисках приобретения оружия нелегальным путем.

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