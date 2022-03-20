Мафия не дремлет: в Италии боятся роста активности оргпреступности

Прокурор считает, что преступные группировки воспользуются "трудностями рынка, чтобы получить преимущества, с одной стороны, над товарами, с другой, над оружием"

Фото: © Paramount Pictures (1971) © Paramount Pictures (1971)

Итальянские мафиозные группировки могут воспользоваться ситуацией вокруг Украины, чтобы получить определенные выгоды. С таким предупреждением в воскресенье выступил главный прокурор по борьбе с мафией Федерико Кафьеро де Рахо.

"Каждый раз, когда возникает чрезвычайная ситуация, мафии пытаются использовать каналы, по которым они могут проникнуть и получить прибыль", - приводит его слова агентство ANSA. Такая схема "повторялась и неоднократно выявлялась в судебной истории", добавил он.