В Киеве назвали дату следующих переговоров с Москвой

«Украинская правда», со ссылкой на «высокопоставленные источники», сообщила, что встреча официальных делегаций Москвы и Киева должна пройти 21 марта в онлайн-формате. Об этом пишет ТАСС.

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В свою очередь, глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что мирные переговоры между Россией и Украиной проходят в ежедневном режиме.

«И сегодня тоже. На уровне экспертных групп», - уточнил Арахамия.

Глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский рассказал ранее, что представители РФ и Украины каждый день проводят переговоры в видеоформате. Это позволяет экономить время и средства.