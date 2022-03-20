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11 минут назад

В Киеве назвали дату следующих переговоров с Москвой

Илья Родин

«Украинская правда», со ссылкой на «высокопоставленные источники», сообщила, что встреча официальных делегаций Москвы и Киева должна пройти 21 марта в онлайн-формате. Об этом пишет ТАСС.

В Киеве назвали дату следующих переговоров с Москвой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В свою очередь, глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что мирные переговоры между Россией и Украиной проходят в ежедневном режиме.

«И сегодня тоже. На уровне экспертных групп», - уточнил Арахамия.

Глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский рассказал ранее, что представители РФ и Украины каждый день проводят переговоры в видеоформате. Это позволяет экономить время и средства.

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Мединский отметил также, что россияне «стремятся делать все возможное для выполнения поставленных Владимиром Путиным задач и мирного будущего РФ».

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