Франция заморозила многомиллиардные активы ЦБ России

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции RTL рассказал, что Париж заморозил средства Центробанка РФ на сумму €22 млрд, а также счета и недвижимость попавших под ограничительные меры богатых россиян. Об этом пишет ТАСС.

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«Мы заморозили активы ЦБ РФ на сумму €22 млрд. Также мы заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму €150 млрд», - уточнил министр.

Брюно Ле Мэр добавил, что на французской территории была заморожена элитная недвижимость, общей стоимостью «полмиллиарда евро». Она принадлежала 30 россиянам.

Писатель и эксперт по истории и экономике Николас Ламберт сообщил ранее, что антироссийские рестрикции США и Европейского союза малоэффективны, так как недостаточно сильны. Кроме того, они могут навредить тем странам, которые их и ввели.