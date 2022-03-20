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11 минут назад

Франция заморозила активы ЦБ России на сумму €22 млрд

Елена Прошина

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции RTL рассказал, что Париж заморозил средства Центробанка РФ на сумму €22 млрд, а также счета и недвижимость попавших под ограничительные меры богатых россиян. Об этом пишет ТАСС.

Франция заморозила многомиллиардные активы ЦБ России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы заморозили активы ЦБ РФ на сумму €22 млрд. Также мы заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму €150 млрд», - уточнил министр.

Брюно Ле Мэр добавил, что на французской территории была заморожена элитная недвижимость, общей стоимостью «полмиллиарда евро». Она принадлежала 30 россиянам.

Франция пообещала России экономическую войну

Писатель и эксперт по истории и экономике Николас Ламберт сообщил ранее, что антироссийские рестрикции США и Европейского союза малоэффективны, так как недостаточно сильны. Кроме того, они могут навредить тем странам, которые их и ввели.

Он отметил, что в настоящее время западный мир приближается к той черте, когда «патриотизм и чувство товарищества начинают ослабевать, а согласие — общественное и корпоративное — приходится покупать».

В мире,Банк России,ЕС,
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