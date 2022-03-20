В Турции посоветовали Западу прислушаться к доводам России

Доводы Москвы, касающиеся спецоперации на Украине, должны быть услышаны Западом. Об этом заявил главный внешнеполитический советник президента Турции Ибрагим Калын, пишет американская газета The New York Times.
«Каждое решение, каждый шаг, которые мы сейчас осуществляем в отношении России в военном, политическом, экономическом или ином плане, будет иметь влияние на новую архитектуру безопасности между Россией и Западом»,- сказал Калын.
По его словам, мир не может допустить начала второй холодной войны. Она чересчур дорого обойдется всей мировой экономике и политической системе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент страны Владимир Путин заявил, что ее цель - «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» ДНР и ЛНР.