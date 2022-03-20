Башкирия планирует наладить с ДНР торгово-экономическое сотрудничество

— Когда мы всем Башкортостаном собирали помощь, то спросили у руководителей ДНР и ЛНР, в чем в первую очередь нуждаются жители Донбасса. В этот раз наш конвой привез почти 100 тонн груза. Это товары первой необходимости, строительные материалы, средства личной гигиены, канцтовары и многое другое, что так важно и нужно жителям пострадавших регионов в эти дни, — рассказал Хабиров.