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1 час назад

Башкирия планирует наладить с ДНР торгово-экономическое сотрудничество

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Башкирия планирует подписать коммюнике с Донецкой народной республикой, чтобы постепенно начать полноценное торгово-экономическое сотрудничество. Глава Башкирии Радий Хабиров уже прибыл в Донецк с рабочим визитом и передал его жителям гуманитарную помощь.

Башкирия планирует наладить с ДНР торгово-экономическое сотрудничество
Фото:  glavarb.ru glavarb.ru

— Когда мы всем Башкортостаном собирали помощь, то спросили у руководителей ДНР и ЛНР, в чем в первую очередь нуждаются жители Донбасса. В этот раз наш конвой привез почти 100 тонн груза. Это товары первой необходимости, строительные материалы, средства личной гигиены, канцтовары и многое другое, что так важно и нужно жителям пострадавших регионов в эти дни, — рассказал Хабиров.

Башкирия намерена отправить Донбассу еще два гуманитарных конвоя. В следующий раз республика планирует доставить туда строительные материалы, сообщает пресс-служба главы РБ.

Напомним, что Татарстан также направил несколько колонн с гуманитарной помощью жителям Донбасса. По последним данным Минобороны РФ, российские военные доставили в Херсон и близлежащие населенные пункты свыше 75 тонн гуманитарной помощи.

В мире,Минобороны России,
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