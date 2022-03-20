Неизвестные сорвали флаг России с канцелярии посольства в эстонском Тарту

Дипмиссия России в Таллине сообщила в своем Telegram-канале, что неизвестные вандалы сорвали флаг РФ со здания канцелярии посольства в эстонском городе Тарту. Об этом пишет РИА «Новости».

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Российские дипломаты отметили, что это - далеко не первый случай вандализма.Срыв флага является следствием развязанной в западных странах бурной кампании против России.

В дипмиссии указали также, что правительство Эстонии без малейшего уважения относится к обязательствам по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

«Исходим из того, что виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание, причиненный ущерб возмещен, а государственный флаг Российской Федерации возвращен на свое место», - заявили сотрудники посольства.