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1 час назад

Лондон признал, что не сможет полностью защитить британцев от последствий санкций

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Власти Великобритании не смогут решить все проблемы от введения санкций против России.

Королевство не сможет защитить своих жителей от санкций
Фото: Pixabay LicensePixabay License

Об этом заявил глава Минфина страны Риши Сунак. Он отметил, что ещё до начала военной операции на Украине правительство выделило £9,1 млрд (почти $12 млрд) на оказание помощи домохозяйствам, которые столкнулись с резким ростом расходов на электроэнергию.

«За те шаги, которые мы делаем, чтобы ввести санкции против России, придётся платить здесь. Не буду притворяться, что это будет легко и что правительство сможет решить все трудности и полностью защитить людей в тяжёлое время, которое предстоит пережить. Однако я могу сказать, что мы сделаем всё возможное там, где мы можем что-то изменить», — подчеркнул Сунак.

Глава ведомства также заявил, что в долгосрочной перспективе приоритетом Минфина будет снижение налогового бремени, в первую очередь для малообеспеченных жителей страны.

Ранее Банк Англии объявил, что во втором квартале 2022 года уровень инфляции в Соединенном Королевстве превысит 8%, а во второй половине года может достичь 10% — подобный показатель инфляции не отмечался в стране уже более 40 лет. По данным Центра экономических и бизнес-исследований (Centre for Economics and Business Research), в связи с событиями на Украине располагаемый доход британских домохозяйств в этом году сократится вдвое сильнее, чем ожидалось ранее, примерно на £2 500 (или $3 300).

В мире,Риши Сунак,
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