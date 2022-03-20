Королевство не сможет защитить своих жителей от санкций

«За те шаги, которые мы делаем, чтобы ввести санкции против России, придётся платить здесь. Не буду притворяться, что это будет легко и что правительство сможет решить все трудности и полностью защитить людей в тяжёлое время, которое предстоит пережить. Однако я могу сказать, что мы сделаем всё возможное там, где мы можем что-то изменить», — подчеркнул Сунак.