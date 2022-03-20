Королевство не сможет защитить своих жителей от санкций

Власти Великобритании не смогут решить все проблемы от введения санкций против России.
Об этом заявил глава Минфина страны Риши Сунак. Он отметил, что ещё до начала военной операции на Украине правительство выделило £9,1 млрд (почти $12 млрд) на оказание помощи домохозяйствам, которые столкнулись с резким ростом расходов на электроэнергию.
«За те шаги, которые мы делаем, чтобы ввести санкции против России, придётся платить здесь. Не буду притворяться, что это будет легко и что правительство сможет решить все трудности и полностью защитить людей в тяжёлое время, которое предстоит пережить. Однако я могу сказать, что мы сделаем всё возможное там, где мы можем что-то изменить», — подчеркнул Сунак.
Глава ведомства также заявил, что в долгосрочной перспективе приоритетом Минфина будет снижение налогового бремени, в первую очередь для малообеспеченных жителей страны.
Ранее Банк Англии объявил, что во втором квартале 2022 года уровень инфляции в Соединенном Королевстве превысит 8%, а во второй половине года может достичь 10% — подобный показатель инфляции не отмечался в стране уже более 40 лет. По данным Центра экономических и бизнес-исследований (Centre for Economics and Business Research), в связи с событиями на Украине располагаемый доход британских домохозяйств в этом году сократится вдвое сильнее, чем ожидалось ранее, примерно на £2 500 (или $3 300).