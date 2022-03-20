В Словакию прибыли первые комплексы ЗРК Patriot

В Словакию прибыл первый комплекс американской ПВО Patriot.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Таинственная военная колонна, прибывшая в Словакию сегодня ночью, - одна из систем ПВО «Патриот». Это подтвердил министр обороны страны Ярослав Надь на своей странице в FB, пишет словацкий сайт tvnoviny.

Издание публикует фото колонны грузовиков, следующих к месту развертывания.

tvnoviny.sk

Известно, что словаки разместят комплекс ПВО на бывшем военном аэродроме Слячь советской Центральной группы войск (ЦГВ), недалеко от Зволена.

По словам Надя, «система Patriot не является заменой старой российской системы С-300, а станет еще одним элементом защиты воздушного пространства Словацкой Республики».

Военные также говорят, что поставка системы Patriot в Словакию "является частью усилий НАТО по укреплению восточного крыла альянса в связи с ситуацией на Украине".