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37 минут назад

В США встревожились из-за антиамериканских шагов Саудовской Аравии

Елена Прошина

Аналитик Андреа Видбург в статье для консервативного издания The American Thinker заявила, что «бесцеремонное презрение» к руководству Саудовской Аравии со стороны Белого дома привело к «тревожащим» переговорам Эр-Рияда по продаже нефти Пекину за юани вместо долларов. Об этом пишет РИА «Новости».

В США встревожились из-за антиамериканских шагов Саудовской Аравии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«[Доллар] растет в цене благодаря своему статусу. Этот же статус поддерживает огромную долговую нагрузку Америки. Вот почему новость, что недовольная Вашингтоном Саудовская Аравия надеется наладить продажу нефти в Китай за юани вместо долларов, прозвучала столь тревожно», - отметила она.

Виндбург заметила, что американские медиа причиной такого решения Саудовской Аравии считают потерю доверия к США при президенте Джо Байдене.

Чем конфликт США с саудитами выгоден России

К примеру, The Wall Street Journal рассказала, что саудиты недовольны Америкой по трем причинам. Во-первых, американцы не оказали поддержку в ходе противостояния в Йемене, во-вторых, они пытаются заключить сделку по ядерной программе Ирана, в-третьих, слишком быстро вывели войска из Афганистана.

«Две из трех причин для беспокойства Саудовской Аравии должны тревожить и самих американцев. Ужасная сделка, которую Байден продавливает с Ираном, ускорит их ядерную программу, а хаотический, неумелый и смертоносный вывод войск из Афганистана олицетворяет крах американского престижа и военной мощи», - утверждает журналистка.

Она считает, что американский доллар в настоящее время «все же немного стабильнее юаня», несмотря на то, что при Байдене Америка «печатает деньги и транжирит их напропалую».

Но все же ситуация остается достаточно напряженной, предупреждает Видбург.

В мире,Джозеф Байден,
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