Американский рэпер Baby Cino вышел из тюрьмы и был расстрелян

В Майами расстреляли 20-летнего рэпера Baby Cino (настоящее имя — Тимоти Старкс), сразу после того, как он вышел из тюрьмы. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

Фото: hiphopdx.com hiphopdx.com

Журналисты The Guardian рассказали, что убийство произошло днем, через несколько минут после того, как Baby Cino покинул тюрьму, расположенную на небольшом расстоянии от от аэропорта Майами.

Около пенитенциарного заведения рэпера уже ожидала машина, в которой находился его знакомый. Он сел в нее, и выехал на скоростное шоссе.

Через некоторое время к автомобилю музыканта приблизилась машина, из которой по авто рэпера открыли шквальный огонь. По нему выпустили не менее 40 пуль.