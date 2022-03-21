Токаев анонсировал масштабные реформы в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления в понедельник на мероприятии в честь праздника Наурыз в Алма-Ате заявил, что страну ждут масштабные реформы.
"Впереди нас ждут масштабные реформы, впереди строительство нового Казахстана. И вместе с вами, с молодежью мы обязательно построим эту новую страну, новый Казахстан, вторую республику, и у нас все получится", - сказал он, обращаясь к жителям города.
Выступление президента в прямом эфире транслировали республиканские телеканалы.
Глава государства напомнил, что в ходе январских беспорядков Алма-Ата приняла на себя основной удар бандитов и террористов, погибли и пострадали невинные люди, нанесен огромный ущерб городской инфраструктуре.
"Алмаатинцы, я признателен вам за это, вы не дрогнули перед лицом невиданной угрозы нашей государственности. Вы сплотились в критический момент, с вами была вся страна. Благодаря единству и солидарности нашего народа мы преодолели это суровое испытание", - отметил Токаев.
Наурыз мейрамы в Казахстане - государственный праздник, который отмечают три дня - с 21 по 23 марта. Он приходится на день весеннего равноденствия и олицетворяет пробуждение природы, ее обновление и расцвет.