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1 час назад

Токаев заявил, что Казахстан ждут масштабные реформы

ТАССТАССиещё 4

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления в понедельник на мероприятии в честь праздника Наурыз в Алма-Ате заявил, что страну ждут масштабные реформы.

Токаев анонсировал масштабные реформы в Казахстане
Фото: ТАССТАСС

"Впереди нас ждут масштабные реформы, впереди строительство нового Казахстана. И вместе с вами, с молодежью мы обязательно построим эту новую страну, новый Казахстан, вторую республику, и у нас все получится", - сказал он, обращаясь к жителям города.

Выступление президента в прямом эфире транслировали республиканские телеканалы.

Глава государства напомнил, что в ходе январских беспорядков Алма-Ата приняла на себя основной удар бандитов и террористов, погибли и пострадали невинные люди, нанесен огромный ущерб городской инфраструктуре.

"Алмаатинцы, я признателен вам за это, вы не дрогнули перед лицом невиданной угрозы нашей государственности. Вы сплотились в критический момент, с вами была вся страна. Благодаря единству и солидарности нашего народа мы преодолели это суровое испытание", - отметил Токаев.

Наурыз мейрамы в Казахстане - государственный праздник, который отмечают три дня - с 21 по 23 марта. Он приходится на день весеннего равноденствия и олицетворяет пробуждение природы, ее обновление и расцвет.

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