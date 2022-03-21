Токаев анонсировал масштабные реформы в Казахстане

"Алмаатинцы, я признателен вам за это, вы не дрогнули перед лицом невиданной угрозы нашей государственности. Вы сплотились в критический момент, с вами была вся страна. Благодаря единству и солидарности нашего народа мы преодолели это суровое испытание", - отметил Токаев.