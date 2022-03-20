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40 минут назад

В Бельгии автомобиль врезался в толпу, есть жертвы

Елена Прошина

В Бельгии автомобиль протаранил группу людей, собравшихся посмотреть на карнавал. Погибли по меньшей мере четыре человека. Инцидент произошел сегодня утром на юге страны, в городе Стрепи-Бракньи, сообщают телеканалы RTBF и RTL.

В Бельгии автомобиль врезался в толпу, есть жертвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным RTBF, погибли четыре человека, семеро получили тяжелые ранения, еще пятнадцать - легкие травмы. Полиция задержала двух подозреваемых, ехавших в автомобиле. Они пытались скрыться, но были заблокированы.

На место прибыли восемь машин скорой помощи, городской спорткомплекс превратили в пункт экстренной помощи.

«Нет слов, это ужас. Приехать на место, увидеть эти тела, разбросанные по дороге, страдающих людей... Вы не можете себе представить, что такое может быть и, к сожалению, именно это и происходит. Нет слов, это драматично», — сказал мэр города Жак Гобер.

Очевидец рассказал, что группа из 150 человек, двигалась по городу, как вдруг «мы услышали сильный шум сзади».

«Машина ускорилась, и когда мы поняли, что что-то происходит, все оказались на земле. Люди кричали. Была музыка и улыбки, а через три секунды крики. Это было ужасно», — описал он.

Сейчас силовики Бельгии выясняют, было ли случившееся терактом.

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