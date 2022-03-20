В Бельгии автомобиль врезался в толпу, есть жертвы

«Нет слов, это ужас. Приехать на место, увидеть эти тела, разбросанные по дороге, страдающих людей... Вы не можете себе представить, что такое может быть и, к сожалению, именно это и происходит. Нет слов, это драматично», — сказал мэр города Жак Гобер.