В Бельгии автомобиль врезался в толпу, есть жертвы

В Бельгии автомобиль протаранил группу людей, собравшихся посмотреть на карнавал. Погибли по меньшей мере четыре человека. Инцидент произошел сегодня утром на юге страны, в городе Стрепи-Бракньи, сообщают телеканалы RTBF и RTL.
По данным RTBF, погибли четыре человека, семеро получили тяжелые ранения, еще пятнадцать - легкие травмы. Полиция задержала двух подозреваемых, ехавших в автомобиле. Они пытались скрыться, но были заблокированы.
На место прибыли восемь машин скорой помощи, городской спорткомплекс превратили в пункт экстренной помощи.
«Нет слов, это ужас. Приехать на место, увидеть эти тела, разбросанные по дороге, страдающих людей... Вы не можете себе представить, что такое может быть и, к сожалению, именно это и происходит. Нет слов, это драматично», — сказал мэр города Жак Гобер.
Очевидец рассказал, что группа из 150 человек, двигалась по городу, как вдруг «мы услышали сильный шум сзади».
«Машина ускорилась, и когда мы поняли, что что-то происходит, все оказались на земле. Люди кричали. Была музыка и улыбки, а через три секунды крики. Это было ужасно», — описал он.
Сейчас силовики Бельгии выясняют, было ли случившееся терактом.