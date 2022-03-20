Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что позиция Пекина в отношении кризиса на Украине является продуманной и правильной. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на официальный сайт ведомства.

«Позиция Китая объективна и справедлива, соответствует чаяниям большинства стран, и время покажет, что она находится на правильной стороне истории»,- полагает Ван И.

Видный китайский дипломат отметил, что ранее глава КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом США Джо Байденом «четко и всесторонне» разъяснил видение Пекином ситуации на Украине.

По мнению руководства Китая, участникам конфликта следует отказаться от наследия холодной войны и института блокового противостояния. Все стороны должны придерживаться дипломатических методов разрешения споров между странами, с той целью, чтобы быстрее добиться остановки боевых действий, избежать жертв среди мирного населения.

Министр подчеркнул, что Пекин всегда был против войны.

«Это коренится не только в исторических и культурных традициях Китая, но и в последовательной внешней политике страны. Китай будет и впредь выносить независимые суждения, исходя из существа дела, объективно и справедливо», - констатировал дипломат.

Ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн призвал принять все необходимые меры для того, чтобы не допустить в Азии такой же кризис, как на Украине.