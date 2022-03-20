В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
17 минут назад

США предсказали рост цен на продукты из-за украинского кризиса

Елена Прошина

Эксперты спрогнозировали дальнейшее удорожание продовольствия в США, вызванное украинским кризисом. Об этом предупреждает издание The Washington Post.

США предсказали рост цен на продукты из-за украинского кризиса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Газета пишет, что Россия является одним из основных производителей удобрений и других сельскохозяйственных химикатов.

«Проблема номер один - это цены на энергоносители, затем цены на удобрения, поскольку Россия является вторым по величине поставщиком», - сказал Патрик Пенфилд, профессор Сиракузского университета.

По его словам, «фермеры столкнутся с ростом затрат по всем направлениям».

Медведев предрек продовольственный кризис

Пока в США хватает пшеницы, однако фьючерсы на продовольствие стремительно растут. Начиная с 25 февраля цены на пшеницу выросли на 29%, на кукурузу - на 15%, на соевые бобы - на 6%.

Эксперты делают вывод, что последствия кризиса на Украине вызовут «дальнейший рост цен на продовольствие и удержанию их на высоком уровне в следующем году».

На прошлой неделе США запретили импорт российской нефти и других энергоносителей. Это усугубило ситуацию с ценами на бензин, перевозки и продовольствие в стране.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров оценил планы Вашингтона по замене российской нефти.

В мире,Сергей Лавров,МИД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители