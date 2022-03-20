США предсказали рост цен на продукты из-за украинского кризиса

Эксперты спрогнозировали дальнейшее удорожание продовольствия в США, вызванное украинским кризисом. Об этом предупреждает издание The Washington Post.

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Газета пишет, что Россия является одним из основных производителей удобрений и других сельскохозяйственных химикатов.

«Проблема номер один - это цены на энергоносители, затем цены на удобрения, поскольку Россия является вторым по величине поставщиком», - сказал Патрик Пенфилд, профессор Сиракузского университета.

По его словам, «фермеры столкнутся с ростом затрат по всем направлениям».

Пока в США хватает пшеницы, однако фьючерсы на продовольствие стремительно растут. Начиная с 25 февраля цены на пшеницу выросли на 29%, на кукурузу - на 15%, на соевые бобы - на 6%.

Эксперты делают вывод, что последствия кризиса на Украине вызовут «дальнейший рост цен на продовольствие и удержанию их на высоком уровне в следующем году».

На прошлой неделе США запретили импорт российской нефти и других энергоносителей. Это усугубило ситуацию с ценами на бензин, перевозки и продовольствие в стране.