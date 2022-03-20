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20 минут назад

Названа опасная особенность «дельтакрон» штамма коронавируса

Елена Прошина

Российские и французские ученые выяснили, что подвариант «дельтакрон» соединяет в себе свойства «омикрона» и «дельты». Это позволяет ему лучше проникать в клетки человека, пишет газета «Известия».

Названа опасная особенность «дельтакрон» штамма коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подвариант «дельтакрон» является комбинацией «омикрона» и «дельты». Его обнаружили на Кипре ученые местного университета. Впоследствии микробиологи Франции проанализировали его структуру и решили, что мутацию «дельтакрон» использует, чтобы лучше связываться с мембраной клетки хозяина.

Старший научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков также считает, что «дельтакрон» может лучше проникать в клетки человека. Однако окончательное подтверждение можно получить лишь экспериментальным путем.

При этом ученые сомневаются в возможности «дельтакрона» распространяться столь же массово, как предыдущие штаммы.

«Первые упоминания о "дельтакроне" появились в начале года, и за всё это время данная разновидность коронавируса не смогла вытеснить основную форму штамма "омикрон"», - рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По его словам, «омикрон» более заразен и конкурентоспособен, чем гибридный штамм. Поэтому вероятность, что он вызовет подъем заболеваемости крайне невысока.

Ранее эпидемиолог рассказала, почему при заражении омикрон-штаммом коронавирусной инфекции часто появляется сыпь.

В мире,Сергей Вознесенский,РУДН,
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