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18 минут назад

Президент Финляндии назвал очень рискованным вступление в НАТО

Елена Прошина

Президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью газете Financial Times заявил, что если его страна подаст заявку на вступление в НАТО, то это приведет к дополнительной эскалации в Европе. Об этом пишет ТАСС.

Он полагает, что у Финляндии есть два пути дальнейшего развития. Во-первых, есть шанс вступить в Североатлантический альянс. Во-вторых, возможно продолжить оборонное партнерство со Швецией и США.

«Все эти альтернативы имеют то преимущество, что наша безопасность улучшится», - отметил президент.

Тем не менее, Ниинистё прекрасно понимает, что вступление в альянс может принести не только выгоду, но и риски.

«Может показаться, что со вступлением в НАТО наши заботы закончатся. Но <...> различные альтернативы включают в себя риски, которые мы должны признать. На данный момент основным риском является эскалация ситуации в Европе», - уточнил политик.

Ранее сообщалось, что РФ исключили из Совета государств Балтийского моря (СГБМ) из-за ситуации на Украине. Согласно принятому Советом постановлению, Россию отстранили от заседаний, работы вплоть до того времени, «пока сотрудничество на основе основополагающих принципов международного права не станет снова возможным».

В мире,НАТО,
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