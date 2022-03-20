«Мы у самой грани»: как Европа решает проблему беженцев с Украины

Ряд европейских стран столкнулся как с финансовыми, так и с репутационными проблемами из-за приема беженцев с Украины. У некоторых стран заканчиваются деньги, заложенные на украинских мигрантов, некоторые испытывают трудности с их перемещением. Политики начинают говорить о том, что Евросоюз оказался не готов к наплыву беженцев, о котором говорили еще до начала спецоперации России.

Фото: Fabrizio Bensch/Reuters Fabrizio Bensch/Reuters

Беженцы с Украины продолжают перемещаться в Европу из-за ситуации на родине, где проходит военная спецоперация России. Уже 15 марта ООН отчиталась о 3 млн беженцев, уехавших из страны с 24 февраля. В Европе уже готовятся к тому, что число беженцев достигнет 4 млн человек. По мнению президента Франции Эмманюэля Макрона, наплыв украинских беженцев в ближайшее время станет серьезнейшим вызовом за последние десятилетия для Европы.

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Между тем европейские страны уже начали испытывать проблемы в связи с ростом миграции.

Германия

Германия еще 14 марта обратилась к Польше с просьбой приостановить отправку поездов с украинскими беженцами.

«С нами связалось немецкое МВД, и нас спросили, не могли бы мы приостановить специальные поезда, которые едут в Германию, потому что там уже образовалось «узкое место», — заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Павел Шефернакер в эфире телеканала TVN.

«Узкое место» — это ограниченность пропускной способности. По словам Шефернакера, за три дня специальными поездами из Варшавы, Кракова и Катовиц в Германию выехали 28 тысяч человек.

Как отметил замминистра внутренних дел, это показатель того, насколько Евросоюз не был готов к этой ситуации.

При этом он выразил надежду, что другие страны ЕС продолжат принимать украинских беженцев.

Трудности с приемом людей испытывают и федеральные земли ФРГ. Бургомистр Берлина Франциска Гиффей обратила внимание, что в столице не могут самостоятельно справиться с приемом и ожидают помощи и от федерального правительства, и от бундесвера.

Польша

Польша приняла на себя основной поток украинских беженцев. Именно в этой стране, которая имеет более 500 км общей границы с Украиной, утром 18 марта пограничная служба зафиксировала двухмиллионного беженца соседней страны.

Такая ситуация требует от республики существенных трат. На фоне большого притока беженцев 8 марта Варшава решила создать целевой фонд для адресной помощи прибывшим в страну украинцам на общую сумму 8 млрд злотых ($1,75 млрд).

Глава постоянного комитета Совета министров Польши Лукаш Шрайбер выразил мнение, что этой суммы должно хватить, чтобы обеспечить пребывание украинских беженцев в стране первые недели. Впоследствии сумма фонда может быть увеличена. Украинцам на сегодняшний день гарантируется двухмесячное пребывание в стране, жилье и еда, и, как говорит Шрайбер, Польша хорошо подготовлена к приему людей.

Вместе с тем Евросоюз уже готовится выделить Польше более €1 млрд для приема людей с Украины, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Эстония

А вот у Эстонии в финансовом вопросе все не так благополучно, как у Польши. Как сообщила министр социальных дел Сигне Рийсало в интервью Delfi, у страны скоро закончатся выделенные на размещение украинских беженцев в республике €1,3 млн.

По ее словам, сейчас нельзя точно сказать, сколько денег Эстония потратила на мероприятия, связанные с приемом мигрантов.

«Конечно, деньги — это проблема, особенно в странах, где нагрузка выше. Эстония наряду с приграничными государствами оказалась довольно привлекательной [для украинских беженцев] страной», — отметила министр.

На совещании профильных министров стран ЕС 14 марта, по словам Рийсало, уже было принято решение, что нужно в дополнение к уже существующим фондам создать дополнительный финансовый механизм на фоне роста числа беженцев.

Чехия

Премьер-министр Чехии Петр Фиала 17 марта заявил, что в республику приехали около 270 тыс. беженцев с Украины, и у властей уже заканчиваются ресурсы, чтобы без проблем принять всех желающих остаться там.

«Нам приходится признать, что мы у самой той грани, когда мы можем принимать (этих беженцев — «Газета.Ru») без проблем», — сказал премьер.

По его словам, Чехии нужно продолжать принимать меры, чтобы справиться с дальнейшим ростом числа прибывающих беженцев. Он также анонсировал изменения в законах, которые регулируют визовые вопросы, безопасность, образование и трудоустройство людей.

По данным агентства Associated Press, чешское правительство предпринимает усилия, чтобы выдавать беженцам разрешения на долгосрочное пребывание в стране, обеспечение их доступа к здравоохранению и образованию. Кроме того, в парламенте обсуждают возможность того, чтобы разрешить брать на работу беженцев и без документов, разрешающих выполнение работ.

Великобритания

В сложной ситуации из-за наплыва беженцев оказалась и Великобритания. Правительство Соединенного Королевства подвергается постоянной критике из-за проблем с выдачей виз украинским беженцам, писало Politico. По его данным, бюрократия британского МВД сделала всю ситуацию с помощью мигрантам с Украины хаотичной, миграционный кризис показал неготовность Лондона к подобным условиям.

Попасть в Великобританию с 24 февраля удалось не слишком большому кругу людей. Изначально британское МВД выдавало визы только тем украинцам, у кого были близкие родственники в Соединенном Королевстве, в то время как Евросоюз объявил, что отменит для беженцев визовый режим на три года.

Лондон в ответ на критику решил предпринять несколько шагов, чтобы смягчить ситуацию: разрешить украинцам оформлять другие типы виз, а также въезжать в страну тем беженцам, приютить которых согласятся британские семьи — за размещение мигрантов обещают платить ежемесячное пособие в 350 фунтов.

При этом в правительстве Великобритании уверяют, что в ближайшие месяцы получить убежище в стране смогут до 200 тыс. украинцев.

Но тут Лондон, как отмечают источники Politico, сталкивается с проблемами в области безопасности, например, с угрозой проникновения «российских агентов» в страну под видом беженцев с Украины.

К тому же МВД Великобритании, как отмечает издание, сталкивается с нехваткой средств и ресурсов для обработки заявок на визы. Этим и объясняется то, что к тому моменту как разрешение на въезд в Соединенное Королевство получили всего лишь 3 тыс. украинцев, ЕС принял уже сотни тысяч мигрантов.