Левые активисты в Греции устроили акцию протеста против захода канадского корабля НАТО в порт Пирей, забросав фрегат емкостями с красной краской. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание 902.gr.

«Фрегат НАТО «украсили» красной краской в порту. Символическая акция КПГ (Компартии Греции) и КНЕ (Коммунистической молодежи Греции) показала, что корабли НАТО не приветствуются в порту Пирей», — сообщило издание.

Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что страны НАТО не будут вмешиваться в конфликт на Украине. Она напомнила, что Североатлантический альянс уже оказывает Киеву многостороннюю поддержку, в том числе поставляя оружие и боеприпасы.

Глава Минобороны ФРГ также подчеркнула, что создание на Украине бесполетной зоны может привести к непредсказуемым последствиям, поэтому было принято решение отказаться от такой идеи.