В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
28 минут назад

Активисты в Греции устроили акцию протеста против захода корабля НАТО

Газета.RuГазета.Ru

Левые активисты в Греции устроили акцию протеста против захода канадского корабля НАТО в порт Пирей, забросав фрегат емкостями с красной краской. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание 902.gr.

«Фрегат НАТО «украсили» красной краской в порту. Символическая акция КПГ (Компартии Греции) и КНЕ (Коммунистической молодежи Греции) показала, что корабли НАТО не приветствуются в порту Пирей», — сообщило издание.

Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что страны НАТО не будут вмешиваться в конфликт на Украине. Она напомнила, что Североатлантический альянс уже оказывает Киеву многостороннюю поддержку, в том числе поставляя оружие и боеприпасы.

Глава НАТО отказал России в праве на сферу влияния

Глава Минобороны ФРГ также подчеркнула, что создание на Украине бесполетной зоны может привести к непредсказуемым последствиям, поэтому было принято решение отказаться от такой идеи.

Последние новости
В мире,Происшествия,Видео,НАТО,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители