В ЛНР заявили об обстреле военными ВСУ школы в Рубежном

Народная милиция ЛНР заявила, что украинские войска обстреляли во время эвакуации людей школу в Рубежном.
«Во время эвакуации людей в рубежанской школе №2 вооружённые формирования Украины открыли огонь из тяжёлой артиллерии», — говорится в видео, опубликованном на сайте ведомства.
Уточняется, что мирные жители переждали обстрел в подвале школы, после чего были благополучно вывезены в пункт приёма беженцев города Старобельск.
Ранее в ЛНР сообщили о четырёх обстрелах населённых пунктов со стороны украинских военных.