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25 минут назад

В ЛНР заявили об обстреле военными ВСУ школы в Рубежном

RT на русскомRT на русском

Народная милиция ЛНР заявила, что украинские войска обстреляли во время эвакуации людей школу в Рубежном.

В ЛНР заявили об обстреле военными ВСУ школы в Рубежном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Во время эвакуации людей в рубежанской школе №2 вооружённые формирования Украины открыли огонь из тяжёлой артиллерии», — говорится в видео, опубликованном на сайте ведомства.

Уточняется, что мирные жители переждали обстрел в подвале школы, после чего были благополучно вывезены в пункт приёма беженцев города Старобельск.

Ранее в ЛНР сообщили о четырёх обстрелах населённых пунктов со стороны украинских военных.

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