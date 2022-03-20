В ЛНР заявили об обстреле военными ВСУ школы в Рубежном

Народная милиция ЛНР заявила, что украинские войска обстреляли во время эвакуации людей школу в Рубежном.

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«Во время эвакуации людей в рубежанской школе №2 вооружённые формирования Украины открыли огонь из тяжёлой артиллерии», — говорится в видео, опубликованном на сайте ведомства.

Уточняется, что мирные жители переждали обстрел в подвале школы, после чего были благополучно вывезены в пункт приёма беженцев города Старобельск.