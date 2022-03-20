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14 минут назад

Во Франции озвучили глобальные последствия спецоперации на Украине

Елена Прошина

События на Украине станут причиной замедления мировой экономики, которая так и не восстановилась после пандемии COVID-19. Такой прогноз дало французское издание Le Monde, сообщает РИА Новости.

Во Франции озвучили глобальные последствия спецоперации на Украине
Фото: ТАССТАСС

Как пишет газета, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предсказало рост инфляции на 2,5 процентных пункта и сокращение роста мирового ВВП на один процентный пункт. Старший экономист ОЭСР Лоренс Бун пояснил, что наступивший кризис уже проявляется в виде стремительного роста цен на продукты питания, энергоресурсы и отдельные металлы.

Как говорится в публикации, ОЭСР в декабре этого года предсказывала рост мировой экономики по итогам 2022 года на 4,5%. Затем организация отменила назначенную на начало марта публикацию в связи с эскалацией конфликта на Украине и, следовательно, неактуальностью старых прогнозов.

Кроме того, газета Le Monde опубликовала мнение Международного валютного фонда о сложившейся ситуации. Там предполагают, что специальная военная операция России на территории Украины может обернуться негативными последствиями для экономики всего мира, а также изменить мировой геополитический и экономический порядок.

Как указали в МВФ, в случае изменения условий торговли энергоресурсами цепочки поставок перестроятся, платежные сети разделятся, а страны будут вынуждены пересмотреть состав золотовалютных резервов.

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В мире,Владимир Путин,ОЭСР,Международный валютный фонд,
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