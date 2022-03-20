В США из-за санкций против РФ ожидается рост цен на продукты

«По словам аналитиков, хотя лишь небольшую долю продовольственных продуктов, которые потребляют в США, ввозят из-за границы, по большей части из Мексики и Канады, последствия конфликта на Украине приведут к дальнейшему росту цен на еду, они останутся высокими и в следующем году. А поскольку Россия является крупным производителем удобрений и других химических веществ, используемых в сельском хозяйстве, конфликт, вероятно, повлияет на то, что в этом году будут выращивать в США», — сообщают "Известия" со ссылкой на The Washington Post.