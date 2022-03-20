В США из-за санкций против РФ ожидается рост цен на продукты

Американские эксперты ожидают роста стоимости продовольственных продуктов в США в этом и следующем годах. Причина - введенные против России санкции.
«По словам аналитиков, хотя лишь небольшую долю продовольственных продуктов, которые потребляют в США, ввозят из-за границы, по большей части из Мексики и Канады, последствия конфликта на Украине приведут к дальнейшему росту цен на еду, они останутся высокими и в следующем году. А поскольку Россия является крупным производителем удобрений и других химических веществ, используемых в сельском хозяйстве, конфликт, вероятно, повлияет на то, что в этом году будут выращивать в США», — сообщают "Известия" со ссылкой на The Washington Post.
По данным издания, дефицита пшеницы в США нет, однако ее стоимость будет повышаться вслед за ценами на мировом рынке.
«Проблема номер один — это стоимость энергоносителей, затем стоимость удобрений, поскольку Россия является вторым по величине поставщиком. Затем химические вещества, которые требуются фермерам для почвы. Фермеры столкнутся с ростом цен во всех сферах», — сказал профессор Сиракьюзского университета Патрик Пенфилд, слова которого тоже приводятся в статье.
Ранее "СП" писала, что министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал немцев есть меньше мяса ради борьбы с Россией, которая, по его словам, якобы использует поставки продовольствия в качестве оружия.