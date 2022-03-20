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1 час назад

В Греции осквернили памятник советским воинам

RT на русскомRT на русском

В греческой столице Афинах осквернили памятник советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции во время Второй мировой войны. Об этом сообщили в посольстве России в Афинах.

В Греции осквернили памятник советским воинам
Фото: https://t.me/rt_russianhttps://t.me/rt_russian

Вандалы написали на постаменте жёлтой краской «Азов» и нарисовали «волчий крюк» — символ украинского батальона. Фото опубликовало российское посольство.

«После этого преступного деяния и бесчисленных разоблачений мариупольцев и донбассовцев нужны ли дополнительные доказательства нацистской сущности «Азова» и других подобных батальонов экстремистских националистов на Украине?» — заявили в диппредставительстве.

В посольстве России призвали власти страны сделать всё, чтобы найти и наказать преступников.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выполнить проверку по факту осквернения памятника воину-освободителю на мемориальном кладбище солдат советской армии в Словакии.

В мире,Происшествия,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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