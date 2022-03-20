Китайцы ответили на угрозы Байдена «наказать» Пекин за поддержку России

Китайские читатели издания «Гуаньча» прокомментировали заявление президента США Джо Байдена о серьезных последствиях, которые ждут Китай, если страна каким-либо способом поддержит действия России на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание.

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Пользователь Люблю то, что люблю 123 заявил, что «плесневелая Америка» всегда пыталась навязать другим государствам свое мнение и «любила разрывать связи». Читатель под ником Писец из круга Мэншань считает, что США «очень подлые», так как предпринимают попытки «затянуть Китай под воду». По его словам, американские власти используют президента Украины Владимира Зеленского в качестве шахматной фигуры, пытаясь «заставить все страны поссориться».

Пользователь гуань_вайхан указал, что если Байден начнет угрожать Китаю и пытаться заставить его принять чью-либо сторону, можно «перевернуть карточный стол». Другой читатель, назвавший себя простым фермером, заявил, что одобряет решение Владимира Путина и действия российской армии на территории Украины и готов поддержать их всеми способами.