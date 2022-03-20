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1 час назад

Джонсона раскритиковали за сравнение событий на Украине с Brexit

Lenta.ruLenta.ru

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вызвал шквал критики со стороны европейских политиков и оппозиционных партий в Британии из-за сравнения событий на Украине с голосованием по выходу Соединенного Королевства из состава Евросоюза (Brexit) в 2016 году. Об этом пишет The Observer.

Джонсона раскритиковали за сравнение событий на Украине с Brexit
Фото: ТАССТАСС

По данным британского издания, Джонсон во время выступления на съезде Консервативной партии в Блэкпуле заявил, что британцам, как и украинцам, свойственен инстинкт выбирать свободу. В качестве примера он привел то, что британцы в столь большом количестве проголосовали за Brexit. При этом премьер отметил, что это произошло не из-за вражды к иностранцам.

«Это произошло потому, что они хотели быть свободными, чтобы делать что-то по-другому и чтобы самим управлять своей страной», — объяснил глава правительства.

Дональд Туск, бывший председатель Европейского совета и экс-премьер-министр Польши, посчитал, что подобные слова Джонсона расстраивают народ Украины, а также оскорбляют британцев и здравый смысл.

Ги Верхофстадт бывший премьер-министр Бельгии, возглавлявший Европейский парламент на переговорах по Brexit, назвал заявление Джонсона «безумным». Он считает, что нельзя сравнивать голосование Британии по выходу из ЕС и желание Украины присоединиться к Евросоюзу.

Ранее Джонсон заявил, что предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому убежище на британской территории. Он пояснил, что вопрос о возможной эвакуации украинского лидера при неблагоприятном развитии событий был одним из первых, которые еще давно обсудили стороны. По словам премьера Британии, Зеленский всегда был предельно ясен: он собирается оставаться на Украине ради ее жителей.

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