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1 час назад

Зеленский созвонился с Макроном

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает «Интерфакс».

Зеленский созвонился с Макроном
Фото: EPAEPA

Главы государств обсудили взаимодействие стран, а также поиск решения для мира и вероятные перспективы выхода из кризиса. Зеленский подчеркнул, что Украина всегда искала мирное решение и особенно заинтересована в нем сейчас.

Кроме того, украинский лидер заявил о необходимости переговоров. По его словам, данный процесс непрост и неприятен, однако необходим для спасения жизней.

Ранее Зеленский заявил, что переговоры между Киевом и Москвой еще продолжаются и продвигаются достаточно тяжело. Он также выразил уверенность, что любой вооруженный конфликт можно прекратить за столом переговоров.

В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,
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