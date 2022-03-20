Зеленский созвонился с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Главы государств обсудили взаимодействие стран, а также поиск решения для мира и вероятные перспективы выхода из кризиса. Зеленский подчеркнул, что Украина всегда искала мирное решение и особенно заинтересована в нем сейчас.

Кроме того, украинский лидер заявил о необходимости переговоров. По его словам, данный процесс непрост и неприятен, однако необходим для спасения жизней.