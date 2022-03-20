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30 минут назад

Трамп обвинил Байдена в страхе перед Россией

Елена Прошина

Президент США Джо Байден избегает нападения на Россию в ситуации вокруг Украины, так как опасается ее ядерного оружия. Об этом заявил бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

Трамп обвинил Байдена в страхе перед Россией
Фото: ReutersReuters

«Что мы видим сейчас — Байден сказал, что не следует нападать на ядерную державу. <…> Мы [США] боимся», — сказал он на выступлении перед сторонниками в штате Флорида.

Трамп в ходе своей речи подверг жесткой критике внутреннюю и внешнюю политику администрации президента США Джо Байдена. Он напомнил, что нынешние американские власти допустили «ужасную капитуляцию» США в Афганистане и кризис на Украине.

Трамп добавил, что в США за время президентского срока Байдена инфляция «взлетела до небес», а цены на бензин достигли рекордно высокого показателя.

По словам Трампа, афганский кризис — «самый унизительный момент» в истории США, а следом за ним последовал украинский кризис. Он подчеркнул, что «гуманитарная трагедия» на Украине достигла «невероятных масштабов». Трамп заявил, что не допустил бы подобных событий, если бы остался на посту президента США.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не собираются участвовать в боевых действиях на Украине и вводить там бесполетную зону, как того просил президент Украины Владимир Зеленский.

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