В США произошла стрельба на благотворительном автошоу

По меньшей мере десять человек получили ранения в ходе стрельбы на автомобильной выставке-шоу "Hood-Nic" в штате Арканзас. Об этом сообщает телеканал BNO News.

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Стрельба произошла вечером 19 марта. Пока не уточняется, кто и по какой причине открыл огонь. Правоохранители и службы экстренной помощи направлены на место происшествия. Полиция штата подтвердила, что были ранены десять человек, хотя свидетели говорят о 20 жертвах, включая детей.

По словам очевидцев предполагается, что среди пострадавших есть несколько погибших. "Hood-Nic" проводится каждый год во время весенних каникул и собирает деньги на стипендии, школьные принадлежности и другие цели, чтобы помочь молодым людям.

Ранее сообщалось, что в США несколько человек погибли во время стрельбы в церкви. Среди погибших-дети в возрасте до 15 лет. Стрелявший покончил с собой на месте преступления.