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2 часа назад

СМИ узнали о попытках США направить против РФ ее же оружие

Елена Прошина

США предложили Турции передать на Украину системы ПВО С-400 для противостояния России. Американские власти продолжают поиски ЗРК российского или советского производства в разных странах, чтобы использовать их против российской армии и авиации. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника информации, пишет РИА Новости.

СМИ узнали о попытках США направить против РФ ее же оружие
Фото: ТАССТАСС

Агентство отмечает, что чиновники США выступали с подобной идеей на протяжении последнего месяца в беседах с турецкими коллегами. Как говорится в сообщении, пока никакого формального или конкретного запроса Анкара не получила.

США всячески выражали свое недовольство после покупки Турцией российских комплексов С-400. Турецкие власти при этом отказались снимать с вооружения российские комплексы, хотя США воспользовались политическим давлением и запретили поставки в страну F-35.

Отмечается, что Словакия также может поставлять на Украину систему ПВО. Власти страны выразили готовность помочь Киеву и передать комплексы С-300, однако при условии, что США предоставят адекватную замену. У армии Греции на вооружении также имеются аналогичные системы.

Ранее бывший оперативный сотрудник ЦРУ Пол Колбе заявил, что Турция должна согласиться на предложение США и предоставить Украине российские комплексы С-400 для противостояния Москве. Он уверен, что взаимен Турция получит американские аналоги, а поставки F-35 в страну возобновятся.

В мире,ЦРУ,
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