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16 минут назад

В США оценили ход переговоров России и Украины

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Представитель госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал переговорный процесс между Россией и Украиной. Он заявил об отсутствии признаков деэскалации на Украине. Об этом Прайс рассказал на регулярном брифинге, сообщает РИА Новости.

В США оценили ход переговоров России и Украины
Фото: ReutersReuters

Прайс заявил о поддержке США диалога России и Украины. Он подчеркнул, что Штаты продолжают выступать за дипломатию между странами.

Представитель Госдепа также оценил ход переговоров между Россией и Украиной. Он отметил, что «прежде всего оставляет за украинскими партнерами право давать оценку прогресса». Однако встречи российской и украинской делегаций «не привели к какой-либо конкретной деэскалации, уменьшению насилия или создали какой-либо путь для выхода из кризиса». Прайс назвал реальным результатом переговоров «вывод войск».

Ранее 21 марта президент Украины Владимир Зеленский призвал к референдуму для поиска компромиссов с Россией. Речь идет о гарантиях безопасности для Донбасса и Крыма.

При этом ранее украинский лидер назвал Иерусалим возможным местом для проведения переговоров с Россией. Он заявил, что премьер-министр страны Нафтали Беннет стремится стать посредником в организации встречи.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Ее целью является демилитаризация и денацификация страны.

В мире,Нед Прайс,Владимир Зеленский,Госдеп США,
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