Австралия начала выдавать украинским беженцам долгосрочные визы

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила, что беженцы с Украины , которых примет у себя страна, получат трехлетнюю визу, передает ТАСС .

По словам главы МИД, гуманитарная виза, которую начали выдавать украинцам, позволит им получить образование, государственное медицинское страхование по программе Medicare и разрешение на работу на протяжении всего срока действия. Пейн подчеркнула, что уже почти 4,5 тысячи заявлений украинских граждан одобрены, а 600 их них въехали в страну.