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33 минуты назад

Австралия начала выдавать украинским беженцам визы сроком на три года

Lenta.ruLenta.ru

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила, что беженцы с Украины, которых примет у себя страна, получат трехлетнюю визу, передает ТАСС.

Австралия начала выдавать украинским беженцам долгосрочные визы
Фото: flickr.comflickr.com

По словам главы МИД, гуманитарная виза, которую начали выдавать украинцам, позволит им получить образование, государственное медицинское страхование по программе Medicare и разрешение на работу на протяжении всего срока действия. Пейн подчеркнула, что уже почти 4,5 тысячи заявлений украинских граждан одобрены, а 600 их них въехали в страну.

«Мы также предоставили грант в размере 450 тысяч австралийских долларов (334,1 тысяча долларов США) общественным организациям, занятым поддержкой украинцев прибывающих в Австралию», — заявила она.

Ранее сообщалось, что Австралия подготовила дополнительный пакет военной помощи Украине, его объем составит 21 миллион австралийских долларов (15,5 миллиона долларов США). С учетом последних шагов Канберры в феврале-марте 2022 года общая сумма ее военной помощи Украине достигла 91 миллиона австралийских долларов (67 миллионов долларов США).

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