На Украине запретили ряд политических партий

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины приостановил деятельность ряда политических партий. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.

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Среди прочих, на время военного положения под запретом оказались блок «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Партия Шария», «Наши», «Оппозиционный блок», и еще около 10 партий. Министерству юстиции поручили «немедленно обеспечить прекращение деятельности» этих политических сил.

15 марта Верховная Рада продлила военное положение на Украине на 30 суток. Отмечается, что действие режима будет продлено с 26 марта. До этого соответствующий законопроект в парламент внес Зеленский.