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44 минуты назад

На Украине запретили ряд политических партий

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины приостановил деятельность ряда политических партий. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.

На Украине запретили ряд политических партий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Среди прочих, на время военного положения под запретом оказались блок «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Партия Шария», «Наши», «Оппозиционный блок», и еще около 10 партий. Министерству юстиции поручили «немедленно обеспечить прекращение деятельности» этих политических сил.

15 марта Верховная Рада продлила военное положение на Украине на 30 суток. Отмечается, что действие режима будет продлено с 26 марта. До этого соответствующий законопроект в парламент внес Зеленский.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. В ответ на это Зеленский заявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной. 25 февраля на Украине также была объявлена всеобщая мобилизация.

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