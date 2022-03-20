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1 час назад

Офицер СБУ сообщил о подготовке терактов во Львове

Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей

Украинские нацисты планируют совершить во Львове теракт, сообщает РИА Новости.

Офицер СБУ сообщил о подготовке терактов во Львове
Фото: nsn.fmnsn.fm

Как сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, он планировался против дипломатов из США и других стран Запада. Отмечается, что нападение планировалось представить как целенаправленную атаку российских военных.

По словам Конашенкова, при проведении спецоперации добровольно сдался сотрудник Главного управления Службы безопасности Украины по Донецкой и Луганской областям.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона выдвигает всё новые нереалистичные предложения, стремясь затянуть процесс.

В мире,Игорь Конашенков,Владимир Путин,Минобороны России,СБУ,
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