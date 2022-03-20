Джонсон: Зеленскому предлагали убежище в Великобритании

Президенту Украины Владимиру Зеленскому на время спецоперации предлагалось убежище в Великобритании. Об этом рассказал премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в интервью газете The Sunday Times.
«Мы обсуждали все это давным-давно. Одной из первых тем был вопрос, что случится, если все пойдет плохо. Должен сказать, что Владимир [Зеленский] всегда был предельно ясен: он [заявил, что] обязан украинскому народу, собирается оставаться там (на Украине — прим. URA.RU), чтобы позаботиться о них», — сказал Джонсон в ответ на вопрос о предоставлении убежища Зеленскому.
14 марта в офисе Зеленского сообщили, что президент остается в Киеве. Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, ссылаясь на депутатов Верховной рады, говорил, что Зеленский покинул Киев и отправился во Львов. Позднее он заявил, что Зеленский покинул Украину и находится в Польше. В Верховной раде это опровергали. 10 марта Зеленский заявлял, что на данный момент его семья находится на территории Украины.