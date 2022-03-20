Джонсон: Зеленскому предлагали убежище в Великобритании

«Мы обсуждали все это давным-давно. Одной из первых тем был вопрос, что случится, если все пойдет плохо. Должен сказать, что Владимир [Зеленский] всегда был предельно ясен: он [заявил, что] обязан украинскому народу, собирается оставаться там (на Украине — прим. URA.RU), чтобы позаботиться о них», — сказал Джонсон в ответ на вопрос о предоставлении убежища Зеленскому.