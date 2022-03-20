Раскрыты разногласия между США и Китаем по украинскому вопросу

Телефонные переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина продемонстрировали, что у Пекина и Вашингтона имеются разногласия по поводу событий на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Politico.

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Отмечается, что Байден не смог убедить своего китайского коллегу «взять на себя обязательства» и как-то повлиять на Москву для урегулирования конфликта и прекращения специальной военной операции на Украине. Издание отмечает, что Китай был недоволен этим предложением.

«Телефонный разговор спровоцировал со стороны Си Цзиньпина выраженную косвенным образом критику предполагаемой роли США в усугублении кризиса», — говорится в публикации.

Уточняется, что председатель КНР выразил свое раздражение в ответ на угрозы со стороны США. Байден заверил, что введет санкции против КНР, если китайские власти каким-либо решат помочь России в проведении специальной военной операции на Украине.