В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
35 минут назад

Украина отобрала у Молдавии партию сока на €100 тыс

Газета.RuГазета.Ru

Украинские власти приняли решение конфисковать четыре контейнера молдавской компании Orhei-vit, в которых находилась партия сока на €100 тыс, предназначенная для поставки в Китай, сообщает телеканал TVR Moldova.

Украина отобрала у Молдавии партию сока на €100 тыс
Фото: ReutersReuters

"Партию конфисковали в порту и отправили в самые уязвимые регионы Украины. В порту была не только наша продукция. Также решением министерства обороны Украины там конфисковали партию мучных изделий и круп и отправили в Донецк. Наши юристы уже подали документы для разбирательства", - рассказал директор Orhei-vit Симион Мудря.

По его словам, теперь вести поставки через украинские порты небезопасно, и его компания вместе с партнерами будет переориентирована на румынский порт Констанца. Мудря отметил, что надеется на возможности и мощности румынского порта.

Ранее ФСБ сообщила о риске попадания мин ВМС Украины, смытых с акватории Одессы, в Босфор и Средиземное море.

Последние новости
В мире,ФСБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители