Украина отобрала у Молдавии партию сока на €100 тыс

"Партию конфисковали в порту и отправили в самые уязвимые регионы Украины. В порту была не только наша продукция. Также решением министерства обороны Украины там конфисковали партию мучных изделий и круп и отправили в Донецк. Наши юристы уже подали документы для разбирательства", - рассказал директор Orhei-vit Симион Мудря.