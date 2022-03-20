Украина отобрала у Молдавии партию сока на €100 тыс

Украинские власти приняли решение конфисковать четыре контейнера молдавской компании Orhei-vit, в которых находилась партия сока на €100 тыс, предназначенная для поставки в Китай, сообщает телеканал TVR Moldova.
"Партию конфисковали в порту и отправили в самые уязвимые регионы Украины. В порту была не только наша продукция. Также решением министерства обороны Украины там конфисковали партию мучных изделий и круп и отправили в Донецк. Наши юристы уже подали документы для разбирательства", - рассказал директор Orhei-vit Симион Мудря.
По его словам, теперь вести поставки через украинские порты небезопасно, и его компания вместе с партнерами будет переориентирована на румынский порт Констанца. Мудря отметил, что надеется на возможности и мощности румынского порта.
Ранее ФСБ сообщила о риске попадания мин ВМС Украины, смытых с акватории Одессы, в Босфор и Средиземное море.