В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
51 минуту назад

В Турции назвали главную задачу  Путина после окончания спецоперации РФ

Елена Прошина

После окончания специальной военной операции на территории Украины по приказу президента России Владимира Путина необходимо создать «новую архитектуру безопасности» между РФ и западными странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, сообщает URA.RU со ссылкой на газету New York Times.

В Турции назвали главную задачу Путина после окончания спецоперации РФ
Фото: ReutersReuters

По его словам, Турция «полностью отвергает российскую войну на Украине» и не поддерживает решение властей РФ. Однако Калын считает, что доводы России «должны быть услышаны» и приняты к сведению. Он добавил, что после окончания боевых действий между Россией и Украиной и урегулирования конфликта следует установить «новую архитектуру безопасности между Россией и странами Запада».

Как отметил пресс-секретарь президента Турции, странам необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить начало еще одной холодной войны. Калын выразил уверенность, что в противном случае это «дорого обойдется» всей финансовой и международной политической системе.

Ранее официальный представитель лидера Турции заявил, что их главная задача — устроить встречу президента Украины Владимира Зеленского и главы российского государства Владимира Путина. Калын добавил, что Турция прикладывает для этого все усилия.

В мире,Политика,Ибрагим Калын,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
30
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители