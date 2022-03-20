В Турции назвали главную задачу  Путина после окончания спецоперации РФ

После окончания специальной военной операции на территории Украины по приказу президента России Владимира Путина необходимо создать «новую архитектуру безопасности» между РФ и западными странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, сообщает URA.RU со ссылкой на газету New York Times.

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По его словам, Турция «полностью отвергает российскую войну на Украине» и не поддерживает решение властей РФ. Однако Калын считает, что доводы России «должны быть услышаны» и приняты к сведению. Он добавил, что после окончания боевых действий между Россией и Украиной и урегулирования конфликта следует установить «новую архитектуру безопасности между Россией и странами Запада».

Как отметил пресс-секретарь президента Турции, странам необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить начало еще одной холодной войны. Калын выразил уверенность, что в противном случае это «дорого обойдется» всей финансовой и международной политической системе.