На Украине назвали способ восстановить страну

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива назвал способ восстановить Украину. Его слова приводит РИА Новости.

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Он пояснил, что сделать это можно, если вернуть награбленное украинскими олигархами в бюджет.

«Запад осознанно создал данный сегмент, чтобы можно было манипулировать и контролировать украинское общество. Олигархам отдали под разграбление всю экономику Украины», — заявил он.

По мнению Кивы, этих средств «хватит на две страны».