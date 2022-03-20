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48 минут назад

В Турции оценили вероятность переговоров Зеленского с Путиным

Газета.RuГазета.Ru

Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что существует вероятность встречи лидеров России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА "Новости".

В Турции оценили вероятность переговоров Зеленского с Путиным
Фото: Пресс-служба президента РФ/Алексей Витвицкий/РИА «Новости»Пресс-служба президента РФ/Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

"Сегодня главная задача - организовать встречу на высшем уровне... Турция готова содействовать этой встрече", - уточнил он.

По его словам, только посредством этой встречи можно добиться урегулирования конфликта и устойчивого прекращение огня. Калын также добавил, что два лидера с большой вероятностью встретятся, - они продолжают дипломатическую работу и сближают свои позиции.

Ранее в МИД Турции заявили, что Россия не против, чтобы Анкара стала гарантом безопасности соглашения по Украине. 14 марта начался четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной в формате онлайн. Зеленский заявил о прогрессе в переговорах России и Украины.

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