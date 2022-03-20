В Турции оценили вероятность переговоров Зеленского с Путиным

"Сегодня главная задача - организовать встречу на высшем уровне... Турция готова содействовать этой встрече", - уточнил он.

По его словам, только посредством этой встречи можно добиться урегулирования конфликта и устойчивого прекращение огня. Калын также добавил, что два лидера с большой вероятностью встретятся, - они продолжают дипломатическую работу и сближают свои позиции.